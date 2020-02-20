"Коли будуть покарані вбивці мого сина?": родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні, яка відбувалася в центрі Києва, дійшла до Алеї Небесної Сотні. Перед мітингувальниками виступив Володимир Голоднюк, батько убитого на Євромайдані Устима Голоднюка.

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"Я почуваюся зрадженим. Невже ми забули про гідність? Невже ми забули, як тут змивали кров з бруківки? Сьогодні звернення не до тих, хто прийшов сюди, я звертаюся до тих, хто сидить на диванах, хто продався за палку ковбаси - невже ми не маємо Гідності, не розуміємо, що ми українці? Мені телефонували вчора, позавчора, запрошували на зустріч до президента, який раптово виявив бажання зустрітися з родичами Небесної Сотні. Потім запрошували на зустріч до Генерального прокурора. Я можу сказати, що з президентом і генпрокурором я можу зустрітися лише в суді, коли вони сидітимуть на лаві підсудних, бо в мене є Гідність, така ж, як була в мого сина. Я хочу достукатися до совісті українців – українці, не продамо Небесну Сотню", - заявив Голоднюк.

Після цього частина учасників Ходи Гідності вирушила до Офісу Президента на вул. Банкову, щоб запитати у Володимира Зеленського: "Коли буде покарано винних у вбивствах на Майдані?", "Коли буде звільнено з ДБР адвоката Януковича Бабікова?", "Коли почнуться "кардинальні зміни" у справах Майдану?", "Коли "слово Зеленського" рівнятиметься "слову Президента"?".

Мітингувальники, серед яких і родичі Героїв Небесної Сотні, поранені учасники Євромайдану та активісти, тримають плакати з відповідними запитаннями. Також вони планують передати свої вимоги представнику ОП.





















































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ