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20.02.20 12:59

"Коли будуть покарані вбивці мого сина?": родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Частина учасників Ходи Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні вирушили під будівлю Офісу Президента з метою вимагати від Володимира Зеленського забезпечення розслідування злочинів проти Євромайдану.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні, яка відбувалася в центрі Києва, дійшла до Алеї Небесної Сотні. Перед мітингувальниками виступив Володимир Голоднюк, батько убитого на Євромайдані Устима Голоднюка.

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"Я почуваюся зрадженим. Невже ми забули про гідність? Невже ми забули, як тут змивали кров з бруківки? Сьогодні звернення не до тих, хто прийшов сюди, я звертаюся до тих, хто сидить на диванах, хто продався за палку ковбаси - невже ми не маємо Гідності, не розуміємо, що ми українці? Мені телефонували вчора, позавчора, запрошували на зустріч до президента, який раптово виявив бажання зустрітися з родичами Небесної Сотні. Потім запрошували на зустріч до Генерального прокурора. Я можу сказати, що з президентом і генпрокурором я можу зустрітися лише в суді, коли вони сидітимуть на лаві підсудних, бо в мене є Гідність, така ж, як була в мого сина. Я хочу достукатися до совісті українців – українці, не продамо Небесну Сотню", - заявив Голоднюк.

Після цього частина учасників Ходи Гідності вирушила до Офісу Президента на вул. Банкову, щоб запитати у Володимира Зеленського: "Коли буде покарано винних у вбивствах на Майдані?", "Коли буде звільнено з ДБР адвоката Януковича Бабікова?", "Коли почнуться "кардинальні зміни" у справах Майдану?", "Коли "слово Зеленського" рівнятиметься "слову Президента"?".

Мітингувальники, серед яких і родичі Героїв Небесної Сотні, поранені учасники Євромайдану та активісти, тримають плакати з відповідними запитаннями. Також вони планують передати свої вимоги представнику ОП.

Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 01
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 02
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 03
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 04
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 05
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 06
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 07
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 08
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 09
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 10
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 11
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 12
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 13
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 14
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 15
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 16
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 17
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 18
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 19
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 20
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 21
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 22
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 23
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 24

Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 25
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 26
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 27
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 28
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 29
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 30
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 31
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 32
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 33
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 34
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 35
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 36
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 37
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 38
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 39
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 40
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 41
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 42

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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