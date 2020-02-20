"Коли будуть покарані вбивці мого сина?": родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні, яка відбувалася в центрі Києва, дійшла до Алеї Небесної Сотні. Перед мітингувальниками виступив Володимир Голоднюк, батько убитого на Євромайдані Устима Голоднюка.
"Я почуваюся зрадженим. Невже ми забули про гідність? Невже ми забули, як тут змивали кров з бруківки? Сьогодні звернення не до тих, хто прийшов сюди, я звертаюся до тих, хто сидить на диванах, хто продався за палку ковбаси - невже ми не маємо Гідності, не розуміємо, що ми українці? Мені телефонували вчора, позавчора, запрошували на зустріч до президента, який раптово виявив бажання зустрітися з родичами Небесної Сотні. Потім запрошували на зустріч до Генерального прокурора. Я можу сказати, що з президентом і генпрокурором я можу зустрітися лише в суді, коли вони сидітимуть на лаві підсудних, бо в мене є Гідність, така ж, як була в мого сина. Я хочу достукатися до совісті українців – українці, не продамо Небесну Сотню", - заявив Голоднюк.
Після цього частина учасників Ходи Гідності вирушила до Офісу Президента на вул. Банкову, щоб запитати у Володимира Зеленського: "Коли буде покарано винних у вбивствах на Майдані?", "Коли буде звільнено з ДБР адвоката Януковича Бабікова?", "Коли почнуться "кардинальні зміни" у справах Майдану?", "Коли "слово Зеленського" рівнятиметься "слову Президента"?".
Мітингувальники, серед яких і родичі Героїв Небесної Сотні, поранені учасники Євромайдану та активісти, тримають плакати з відповідними запитаннями. Також вони планують передати свої вимоги представнику ОП.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ