Раніше було дві перевірки і зауважень не було, - директор Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча Шевченко про штраф у 10 млн за шкоду екології

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mrpl.city.

Перевірка проходила на підприємстві наприкінці січня – на початку лютого протягом двох тижнів.

"Знайшли порушення і виписали нам відповідний штраф. Скажу так - якщо поставити собі завдання, то недоліки можна знайти на будь-якому підприємстві і, тим більше, на виробництві. Питання в іншому - сам по собі штраф нічого не вирішує, він не створює умов для поліпшення. Потрібно проблему вирішувати комплексно. Як виробничники, ми знаємо і розуміємо проблему накопичення шлаків. Вона виникла не п'ять, не десять і не двадцять років тому. Металурги не знімають із себе відповідальності, але ми по-іншому підходимо до її вирішення. Штрафами ситуацію не виправиш", - розповів Шевченко.

За його словами, розроблено спеціальну програму, щоб вирішити цю проблему.

"Вона дуже складна, матеріаломістка і дорога. Програма намічена й успішно виконується. Минулого року нас перевіряли двічі і жодного зауваження щодо виконання програми не було", - пояснив Шевченко.

Ключова проблема зараз для меткомбінатів - це накопичення металургійних шлаків.

"У всьому світі є практика їхнього використання. Це чудовий будівельний матеріал для домобудівних комбінатів, комбінатів залізобетонних виробів, з цього матеріалу побудовані цілі міста. Добре, що є Постанова Каміну про використання шлаків у будівництві доріг. Важливо, щоб вона працювала. Наприклад, побудували чудову дорогу Маріуполь-Запоріжжя. Хороша дорога, насправді, а узбіччя яке? Ґрунтове! Чому не можна було взяти з комбінату імені Ілліча або "Азовсталь" шлак і зробити чудове узбіччя, завдовжки в 200 км? Потрібна співпраця, потрібне взаєморозуміння і реальні дії. Тільки так ми зможемо вирішити проблеми, які зараз існують у металургії", - розповів директор підприємства.

Нагадаємо, раніше компанія олігарха Ріната Ахметова "Метінвест" сплатила понад 10 млн збитків, заподіяних державі у сфері екології у зв'язку з діяльністю металургійного комбінату ім. Ілліча в Маріуполі.

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