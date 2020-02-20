Евакуація українців з Китаю: "Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари

Про це розповів у кулуарах парламенту заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, в Полтавську область відправили трьох народних депутатів від "Слуги народу", це член комітету з питань здоров'я нації Максим Перебийніс, член комітету з питань свободи слова Тетяна Циба та мажоритарник Геннадій Касай з 179 округу.

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Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.