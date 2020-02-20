Будемо спалювати продукти життєдіяльності та дезінфікувати речі, - "слуга народу" Радуцький про перебування евакуйованих із Китаю на обсервації

Про це заявив у кулуарах парламенту голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, член фракції партії "Слуга народу" Михайло Радуцький, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Щодо продуктів життєдіяльності, які там будуть продукуватися, там буде багато людей – ті, що можуть спалюватися, будуть спалюватися на спеціальному підприємстві. Ті речі, які мають бути продезінфіковані - будуть. Ті речі, які мають якийсь час відстоятися, щоб потім бути продезінфікованими, - вони також будуть", - сказав він.

За словами Радуцького, на місці постійно перебуватиме санітарно-епідеміологічна служба.

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