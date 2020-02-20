В Україні вистачає тест-систем у разі першої хвилі коронавірусу, - Радуцький

Про це він заявив у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Тести для виявлення коронавірусу Україна має. Це не тести якогось виробництва, а офіційні тести, які застосовуються всіма країнами за вказівками ВООЗ", - сказав Радуцький.
Нардеп відмовився називати кількість тестових систем, яку має Україна.
"Скільки потрібно для того, щоб боротися з першою хвилею ... Я не можу цю інформацію назвати", - сказав Радуцький.
Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.