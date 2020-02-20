Евакуація українців з Китаю: на місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію та військову техніку. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі телеканалу "НАШ".

Сулаєв також зазначив, що після сутичок, що сталися вранці, нікого не затримували. Правоохоронці провели роз'яснювальну роботу з особами, які найбільш агресивно поводилися.

"Сутичка сталась сьогодні близько 7:00 ранку. Загалом, дійсно, відбувається акція протесу в селищі Нові Санжари Полтавської області. Люди висловлюють свою позицію, не бажають, щоб до них заїжджали громадяни, які повернулися з Китаю. Поліція вранці, прибувши на місце події, намагалась переконати людей, щоб ті мітингували мирно, але не перекривали вуличні мережі. На жаль, найбільш агресивні учасники акції вчинили сутичку з працівниками поліції, через що поліцією було ухвалено рішення вилучити набільш активних мітингувальників з натовпу і з ними було проведено роз'яснювальну роботу", - розповів речник Нацполіції області.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених з китайської провінції Ухань.

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Як пише "Тижневик Ехо", дізнавшись цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської та сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари та Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автівок, деякі з причепами, припарковані по обидва боки автодороги, що веде в селище від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в’їздів у Нові Санжари місцевими жителями до селища почали з’їжджатися спецзагони правоохоронних органів та військові. Неподалік в’їзду у селище відбулися сутички місцевих жителів з правоохоронцями. Декількох людей забрали в автозаки. Протестувальники стверджують, що їх повезли у Полтаву.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що в центр Нових Санжар почали стягувати військову техніку.

"БТРом правоохоронці відтягують техніку, якою місцеві жителі намагалися загородити міст. Також протестувальники почали загороджувати проїзд шинами. Правоохоронці спробували розблокувати міст і протестувальники повторили свої дії", - повідомляють у ЗМІ.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.