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20.02.20 13:44

Двох українців не взяли на евакуаційний борт у Китаї, бо вони мали ознаки застуди, - Радуцький

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, член фракції партії "Слуга народу" Михайло Радуцький заявив, що двох українців не взяли на евакуаційний борт у Китаї, бо вони мали ознаки застуди.

Двох українців не взяли на евакуаційний борт у Китаї, бо вони мали ознаки застуди, - Радуцький

Про це він заявив у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Троє українців залишилися в Ухані. Одна людина відмовилася, наскільки я знаю, бо не пустили собачку. А двоє людей мали ознаки застуди - підвищення температури. Тому їх не пустили на борт", - сказав нардеп. За його словами, вони й надалі перебуватимуть у лікарнях Китаю.

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Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

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