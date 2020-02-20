Люди пригнічені, вони знають, як їх тут сприймають, - глава Харківської ОДА розповів про психологічний стан евакуйованих українців. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

"Борт прийняли. Людей перевіряють. Лікарі на місці. Після того, як всі пройдуть повну перевірку, ми надамо інформацію про стан людей. Було мобілізовано всі служби і була команда швидше перевіряти людей", - сказав він.

Говорячи про протести в Нових Санжарах, Кучер зазначив, що йому не подобаються деякі моменти: "Так реагувати на наших людей не можемо. Ми приймаємо наших громадян. І якщо ми всі говоримо про патріотизм, то це реальний прояв патріотизму. Не хочу, щоб на цій темі спекулювали, але разом з тим, це є реальним проявом патріотизму - як ми ставимося до своїх же людей, до своїх громадян. На місці цих людей міг би бути кожен з нас".

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"Звичайно, що люди пригнічені. Насамперед вони отримують інформацію про те, що їх тут приймають, а приймають не дуже добре. Це непокоїть зараз усіх... Вони вже подвійну перевірку пройшли на наявність коронавірусу. Не дай Бог цей вірус там є. Ми бачимо, як до таких людей ставляться в інших країнах, де вже проявилася ця хвороба. А що відбувається в нас? На мій погляд, ми не маємо допускати такого ставлення до громадян", - сказав він, відповідаючи на запитання про психологічний стан евакуйованих українців.

Також він зазначив, що на борту зараз перебувають 72 людини, 19 з них - це екіпаж.

Нагадаємо, літак в аеропорту Харків приземлився об 11:50.