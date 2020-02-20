Одужали обидва українці, які захворіли на коронавірус на лайнері Diamond Princess, - "слуга народу" Радуцький

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

"За статистикою, серед 15% тих, хто одужав, є двоє українців", - сказав Радуцький журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер у Києві.

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Нагадаємо, судно Diamond Princess перебуває на карантині в Японії з 4 лютого. МОЗ Японії ухвалив таке рішення після того, як в одного з хворих на кораблі виявили коронавірусну інфекцію 2019-nCoV (СOVID 19).

Загалом на судні 3700 осіб з 56 країн світу, з яких 2700 - пасажири. На борту перебуває 25 громадян України - членів екіпажу. У двох українців на лайнері виявили інфекцію. Нині вони перебувають у лікарні, їхній стан задовільний. 19 лютого пасажири лайнера почали залишати його борт, оскільки закінчився двотижневий карантин. Зійти на берег дозволяють лише тим людям, вірусний тест яких показав негативний результат, симптомів хвороби немає.