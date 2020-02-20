Паніка у зв'язку з евакуацією з Китаю наших громадян створюється штучно, - Скалецька

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Паніка, яка поширюється в українському суспільстві у зв’язку з евакуацією з Китаю наших громадян, створюється штучно. Сьогодні зранку начебто від імені МОЗ та ЦГЗ був розповсюджений фейк про те, що в Україні начебто виявлено випадки зараження коронавірусом", - зазначила вона.

За її словами, такі речі мають ознаку спланованої інформаційної атаки проти міністерства.

Також Скалецька звернулася до голови Служби безпеки з проханням відреагувати на ці випадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У прибулих раніше з Китаю українців коронавірусу не виявлено, - МОЗ