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20.02.20 14:13

Паніка у зв'язку з евакуацією з Китаю наших громадян створюється штучно, - Скалецька

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька вважає, що поширення фейків про коронавірус - інформаційна атака на МОЗ.

Паніка у зв'язку з евакуацією з Китаю наших громадян створюється штучно, - Скалецька

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Паніка, яка поширюється в українському суспільстві у зв’язку з евакуацією з Китаю наших громадян, створюється штучно. Сьогодні зранку начебто від імені МОЗ та ЦГЗ був розповсюджений фейк про те, що в Україні начебто виявлено випадки зараження коронавірусом", - зазначила вона.

За її словами, такі речі мають ознаку спланованої інформаційної атаки проти міністерства.

Також Скалецька звернулася до голови Служби безпеки з проханням відреагувати на ці випадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У прибулих раніше з Китаю українців коронавірусу не виявлено, - МОЗ

Паніка у звязку з евакуацією з Китаю наших громадян створюється штучно, - Скалецька 01

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