Евакуйовані з Китаю українці здорові, - Аваков прибув у Нові Санжари

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Полтавської ОДА у Facebook.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув до Нових Санжар. Він обговорив поточну ситуацію з головою облдержадміністрації Олегом Синєгубовим.
"Евакуйовані українці здорові, 10 днів інкубаційного періоду вони вже пройшли. Симптомів хвороби немає", – запевнив голова МВС.
Як повідомлялося раніше, в Нових Санжарах силовики за допомогою військової техніки розчистили проїжджу частину від автомобілів протестувальників, щоб до місцевого санаторію провезти евакуйованих з Китаю.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених з китайської провінції Ухань.
Дізнавшись цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської та сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари та Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автівок, деякі з причепами, припарковані по обидва боки автодороги, що веде в селище від траси М-22 Полтава - Олександрія.
Після нічного перекриття в’їздів у Нові Санжари місцевими жителями до селища почали з’їжджатися спецзагони правоохоронних органів та військові. Неподалік в’їзду у селище відбулися сутички місцевих жителів з правоохоронцями. Декількох людей забрали в автозаки. Протестувальники стверджують, що їх повезли у Полтаву.