Генсек ОБСЄ Гремінгер найближчим часом планує відвідати Київ і Донбас

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Гремінгер сказав під час 19-ї зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ в четвер у Відні.

"Діючий голова ОБСЄ Еді Рама та голова ПА ОБСЄ Георгій Церетелі нещодавно здійснили візити в Київ, щоб запевнити у нашій твердій відданості надання підтримки процесу через ТКГ та СММ ОБСЄ. Я сам планую відвідати Київ та Донбас у найближчому майбутньому", - сказав Гремінгер.

Генсек ОБСЄ закликав спільно працювати над тим, щоб "підтримувати набраний темп" у питанні мирного врегулювання конфлікту в Україні.

"Надзвичайно важливо, щоб ми використовували кожен шанс для досягнення мирного врегулювання кризи в Україні та навколо неї. Зараз ми маємо вікно можливостей, щоб забезпечити додатковий, суттєвий результат на шляху виконання Мінських домовленостей", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилерія, міномети, танки і БМП: у Міноборони показали наслідки обстрілів найманців РФ на Луганщині 18 лютого. ВIДЕО