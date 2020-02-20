Генсек ОБСЄ Гремінгер найближчим часом планує відвідати Київ і Донбас

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Гремінгер сказав під час 19-ї зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ в четвер у Відні.
"Діючий голова ОБСЄ Еді Рама та голова ПА ОБСЄ Георгій Церетелі нещодавно здійснили візити в Київ, щоб запевнити у нашій твердій відданості надання підтримки процесу через ТКГ та СММ ОБСЄ. Я сам планую відвідати Київ та Донбас у найближчому майбутньому", - сказав Гремінгер.
Генсек ОБСЄ закликав спільно працювати над тим, щоб "підтримувати набраний темп" у питанні мирного врегулювання конфлікту в Україні.
"Надзвичайно важливо, щоб ми використовували кожен шанс для досягнення мирного врегулювання кризи в Україні та навколо неї. Зараз ми маємо вікно можливостей, щоб забезпечити додатковий, суттєвий результат на шляху виконання Мінських домовленостей", - наголосив він.