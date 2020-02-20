Не хотіли пускати літак в аеропорт: нардепи від СН підготували заяву про можливий злочин місцевої влади Тернопільщини

Про це повідомив у кулуарах парламенту нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я підготував з нашими колегами заяву про можливе скоєння злочину за фактом неприпустимих дій і перевищення влади, зокрема, Василем Деревляним - першим заступником голови Тернопільської облради, який направив відповідне подання до голови обласної ради та фактично дав ... незаконну вказівку про те, щоб літак не допускали на територію аеропорту. Це також Сергій Надал з ВО "Свобода" - міський голова (Тернополя. - Ред.), який також виступив на підтримку того, щоб не допускали літак. Це точно не державна позиція. Це точно не ставлення, яке повинно бути у політика до українських громадян", - сказав Качура.

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"Це абсолютно неприпустимо і ми звертаємося до Генерального прокурора, голови ДБР, міністру внутрішніх справ Авакову, щоб вони дали правову оцінку діям цих посадовців", - додав Качура.

Качура також попередив обласні ради в інших областях, зокрема Полтавській, що "будь-які рішення щодо обмеження перебування наших громадян на території України є абсолютно незаконними". "І таким діям абсолютно відразу буде надано правову оцінку", - сказав нардеп.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде дана правова оцінка нардепу від фракції "Слуга народу" Олександру Дубінському, який звернувся до міністра охорони здоров'я з вимогою не розміщувати евакуйованих з Китаю в санаторії в Обухівському районі, він відповів: "Ви можете цю інформацію уточнити у цього народного депутата. Але, за моєю інформацією, не планували там розміщувати, було кілька баз, де можуть розміщувати. Я думаю, що коректніше у нього запитати. Але Олександр нікому не давав незаконних вказівок, для того, щоб літак не міг сісти в аеропорту. Він не блокував і фізично не організовував людей".

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