Скалецька мусить піти у відставку через провалену комунікаційну політику, - нардеп від "ЄС" Княжицький про евакуацію українців з Уханя

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Микола Княжицький.

"Польща, наприклад, евакуювала поляків 1 лютого, вони були абсолютно організовано і централізовано розміщені в госпіталі у Вроцлаві, де і медичний персонал, і самі ці громадяни були в цілковитій безпеці. Те, що відбувається в Україні, інакше як жахом назвати не можна", - сказав нардеп.

За його словами, чинна влада поставила українців в такі умови, коли комунікаційна політика не була проведена вчасно, не було вибрано місце, де б ці українці могли перебувати.

Княжицький зазначив, що "Європейська Солідарність" вимагає звіту уряду з цього питання і вимагає відставки міністра охорони здоров'я.

Він вважає неприпустимим, коли президент Зеленський особисто дорікає українцям тим, що вони переживають за наслідки коронавірусу.

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"Це обов'язок влади зробити, щоб українці були захищені. Це був ваш обов'язок зробити все, щоб українці були евакуйовані з Китаю ще в кінці січня або на початку лютого, так, як це зробила більшість європейських цивілізованих країн. Повний непрофесіоналізм, який демонструє влада, призводить лише до хаосу в Україні", - підкреслив він.

Своєю чергою нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив: "Я думаю, що в Нові Санжари повинен їхати Зеленський з Гончаруком разом і пояснювати людям. Вибачатися за свою бездарність, що вони не в змозі нормально нічого зробити. У мене немає слів, тому що в цьому як у краплі води відбивається, що вони не здатні абсолютно ні на що, повна імпотенція".