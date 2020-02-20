Скалецька мусить піти у відставку через провалену комунікаційну політику, - нардеп від "ЄС" Княжицький про евакуацію українців з Уханя

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Микола Княжицький.
"Польща, наприклад, евакуювала поляків 1 лютого, вони були абсолютно організовано і централізовано розміщені в госпіталі у Вроцлаві, де і медичний персонал, і самі ці громадяни були в цілковитій безпеці. Те, що відбувається в Україні, інакше як жахом назвати не можна", - сказав нардеп.
За його словами, чинна влада поставила українців в такі умови, коли комунікаційна політика не була проведена вчасно, не було вибрано місце, де б ці українці могли перебувати.
Княжицький зазначив, що "Європейська Солідарність" вимагає звіту уряду з цього питання і вимагає відставки міністра охорони здоров'я.
Він вважає неприпустимим, коли президент Зеленський особисто дорікає українцям тим, що вони переживають за наслідки коронавірусу.
"Це обов'язок влади зробити, щоб українці були захищені. Це був ваш обов'язок зробити все, щоб українці були евакуйовані з Китаю ще в кінці січня або на початку лютого, так, як це зробила більшість європейських цивілізованих країн. Повний непрофесіоналізм, який демонструє влада, призводить лише до хаосу в Україні", - підкреслив він.
Своєю чергою нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив: "Я думаю, що в Нові Санжари повинен їхати Зеленський з Гончаруком разом і пояснювати людям. Вибачатися за свою бездарність, що вони не в змозі нормально нічого зробити. У мене немає слів, тому що в цьому як у краплі води відбивається, що вони не здатні абсолютно ні на що, повна імпотенція".