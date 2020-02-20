"У нас немає, як у Австралії, санаторію на острові", - Аваков у Нових Санжарах

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

За словами міністра внутрішніх справ, для поселення евакуйованих з Китаю українців розглядали 16-18 санаторіїв, але об'єкт у Нових Санжарах найкраще підійшов під усі критерії. Зокрема, в санаторії в Нових Санжарах - ізольована система каналізації.

"Якби вода йшла в загальний колектор, то ваш санаторій не підійшов би, а тут - в ємкість. Її знезаражують потім ... І санаторій у вас окремо стоїть від усіх будівель", - сказав Аваков.





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Однак місцеві жителі заявили, що санаторій розташований безпосередньо у населеному пункті і не ізольований від інших житлових будинків.

"У нас немає, як в Австралії санаторію на острові. Це вони своїх людей з Китаю туди поселили. А Франція в такий самий санаторій поселила", - відповів Аваков на заяви протестувальників.

У відповідь місцеві жителі висловлювали претензії з приводу того, що населення і місцеві органи влади нібито не були проінформовані про ситуацію наперед.





Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у селищі Нові Санжари Полтавської області місцеві жителі протестують проти прибуття в медцентр Нацгвардії евакуйованих з Китаю громадян, вони блокували дорогу міжрегіонального значення.