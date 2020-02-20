Депутати Новосанжарської ради - Зеленському: Медичний центр для евакуйованих розташований у житловому масиві і підключений до централізованої каналізації

"Враховуючи думку громади селища, ми, депутати Новосанжарської селищної ради, з метою недопущення проникнення та поширення інфекції коронавірусу COVID-19 на території селища Нові Санжари, з огляду на відсутність спеціалізованого закладу охорони здоров’я, призначеного для тимчасової ізоляції потенційно інфікованих осіб (карантину), категорично ПРОТИ розміщення евакуйованих громадян України та іноземців з міста Ухань (провінція Хубей, Китай) в непристосованому закладі Медичний центр "Нові Санжари" Національної гвардії України, що знаходиться в житловому масиві селища, у якому немає жодної умови для перебування карантинного типу, адже нема ні ізоляторів, ні боксів, належної вентиляційної системи, щоб була проведена ізоляція", - йдеться у зверненні депутатів, передає Цензор.НЕТ.
Звернення було прийнято рішенням позачергової тридцятої сесії Новосанжарської селищної ради, опубліковано на її офіційному сайті в четвер і адресовано президенту України Володимиру Зеленському, міністру охорони здоров'я Зоряні Скалецькій, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і народному депутату України Костянтину Касаю.
Депутати також зазначають, що каналізаційна система медцентру підключена до централізованої каналізаційної системи селища, яка випливає на відкриті поля фільтрації в прилеглому с. Зачепилівка.
"Повинна бути створена база для хворих на коронавірус чи тих, хто контактував із такими людьми, база, яка відповідає нормам протиепідемічного режиму на рівні держави. Така база в нашому районі відсутня. У Нових Санжарах лікарня не забезпечена необхідним обладнаннями та препаратами і не готова для надання повноцінної медичної допомоги для лікування хворих на коронавірус. Ми, депутати селищної ради, не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров'я та життя населення селища", - підкреслюється в заяві.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.
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