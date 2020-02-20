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20.02.20 16:46

Найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії кладовище в Попасній, - СЦКК. ФОТО

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про цинічний факт обстрілу міського кладовища в Попасній з забороненого Мінськими домовленостями озброєння з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії кладовище в Попасній, - СЦКК 01

У результаті обстрілу 18 лютого збройними формуваннями Російської Федерації східної околиці міста Попасна із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм пошкоджено більше 10 могил на міському кладовищі.

Найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії кладовище в Попасній, - СЦКК 02

"Факт обстрілу кладовища ще раз підтверджує зневажливе ставлення представників збройних сил Російської Федерації до загальноприйнятих норм моралі. Зазначені дії у цивілізованому світі неприпустимі", - йдеться в повідомленні.

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Найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії кладовище в Попасній, - СЦКК 03

Українська сторона СЦКК засуджує цинічний факт обстрілу міського кладовища і звертається до представників СММ ОБСЄ щодо фіксації зазначено факту.

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