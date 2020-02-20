Найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії кладовище в Попасній, - СЦКК. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У результаті обстрілу 18 лютого збройними формуваннями Російської Федерації східної околиці міста Попасна із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм пошкоджено більше 10 могил на міському кладовищі.

"Факт обстрілу кладовища ще раз підтверджує зневажливе ставлення представників збройних сил Російської Федерації до загальноприйнятих норм моралі. Зазначені дії у цивілізованому світі неприпустимі", - йдеться в повідомленні.

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Українська сторона СЦКК засуджує цинічний факт обстрілу міського кладовища і звертається до представників СММ ОБСЄ щодо фіксації зазначено факту.