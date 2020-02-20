"Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди", - матір українки, яку евакуювали з Китаю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".

Дівчина разом з іншими евакуйованими перебуватиме на карантині в Нових Санжарах. У цьому селищі із самого ранку спалахнули протести. Люди перекрили дороги, бо не хочуть, щоб туди привезли українців із Китаю.

За словами жінки, її дочці почали надходити погрози після того, як вона розповіла свою історію про евакуацію.

"Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди", - розповіла вона.

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Поки літак робив дозаправку в Києві, донька подзвонила мамі і розповіла про ситуацію на борту. За її словами, під час перельоту все було спокійно - пасажири відпочивали, їх погодували, командир екіпажу жартував.

"Вони трохи переживали, тому що до кінця не знали, куди їх везуть і де вони приземляться", - продовжила жінка.

"Просто нелюди якісь, ну як так можна? Вони так кажуть, бо це не стосується їхніх дітей. Перед посадкою на борт їх сто разів перевірили. Якби були якісь симптоми, їх би не пустили на борт. Я боюся, що їх можуть не пустити, переживаю. Скільки у нас людей із відкритою формою туберкульозу? Скільки у нас людей хворіють і вмирають від грипу хворі? У мене не те що злість, це велика образа на людей. Ну як так? Говорив хтось там, щоб у Чорнобиль їх відвезли. Хіба це люди?" - розповіла вона.

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