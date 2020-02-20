Одужання українців із лайнера Diamond Princess поки не підтверджено тестами, - МЗС

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на коментар директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева, передає Цензор.НЕТ.

"За перевіреною і достовірною інформацією, громадяни України, госпіталізовані з діагнозом коронавірус, перебувають у лікарнях Токіо. Українців випишуть після того, як результати аналізів будуть негативні. На цей момент тести ще не були зроблені", - заявив він.

Раніше глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив у кулуарах Верховної Ради, що одужали обидва українці, хворі на коронавірус на лайнері Diamond Princess.

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