"Якщо я поїду до себе додому в Одесу - я буду єдиною, хто приїхав з Китаю", - українка відмовилася повертатися, побоюючись цькування

Про це Христина розповіла виданню "Йод", інформує Цензор.НЕТ.

"Я знала: навіть якщо я поїду до себе додому в Одесу - я буду єдиною, хто приїхав із Китаю. Тут більше немає людей з мого міста. І вдома буде те ж саме - просто цькування: "Ти - хвора, тому що звідти приїхала". Люди не вміють мислити. Просто не розуміють", - вважає дівчина.

За словами Христини, вона знає українців, які побували в Китаї як туристи, а тепер повернулися на батьківщину і зіткнулися з негативним ставленням з боку оточуючих.

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"По-перше, люди не розуміють, що це такі ж громадяни, як вони. По-друге, не усвідомлюють, що ті, хто прилетіли - нічим не хворі. І по-третє, наскільки потрібно бути пустоголовими, вибачте, що так кажу, щоб так реагувати на цю ситуацію", - говорить вона.

Крім того, Христина побоюється, що в разі небезпеки Україна не зможе впоратися з коронавірусом так само, як це робить Китай.

"Я почуваюся тут у великій безпеці, бо тут обробляють повітря спеціальним засобом, тут про нас дбають. Я не впевнена, що якщо до України дійде цей вірус - буду в такій же безпеці, як у Китаї", — говорить вона.

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Христина живе в Китаї вже тривалий час, заробляючи на життя уроками англійської. За її словами, зараз вона, як і всі інші мешканці Ічана, не має права залишати квартиру.