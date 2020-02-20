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20.02.20 17:11

На Донеччині співробітник ДФС застрелився на робочому місці, - прокуратура

У Донецькій області на своєму робочому місці вчинив самогубство співробітник Головного управління Державної фіскальної служби.

На Донеччині співробітник ДФС застрелився на робочому місці, - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"Встановлено, що 20 лютого 2020 року стаціонарний оперативний черговий ГУ ДФС в Донецькій області, перебуваючи на своєму робочому місці в кімнаті для зброї Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області, наклав на себе руки з табельної зброї", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 з поміткою "самогубство" КК України.

Досудове розслідування триває. Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. Встановлюються всі обставини і свідки події.

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