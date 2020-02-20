Евакуйованих з Китаю українців не відвезли до лікарень через пік захворюваності на грип, - МОЗ

Про це сказав на брифінгу в Нових Санжарах Полтавської області заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Нам часто закидають, чому ми в лікарні не відвозимо (евакуйованих з Китаю громадян — ред.), я заявляю, що завезти 100 здорових людей для ізоляції в лікарні, коли в країні підвищений епідемічний сезон на грип — ми обмежимо в доступі до кваліфікованої медичної допомоги українців, які будуть ії потребувати, оскільки ми залучили б медичний персонал, ліжка і бокси", - сказав Ляшко.
Він наголосив, що в місці обсервації не повинні бути якісь особливі вимоги до вентиляції тощо.
"Обсерватор — це не заклад охорони здоров’я. Ніяких особливих умов перебування стосовно інфекційних боксів, вентиляцій не має бути. Це звичайний заклад готельного типу, тобто людина повинна прийти і обмежити своє спілкування з зовнішнім світом. Пройшов інкубаційний період, немає симптомів — випускаємо назовні", - сказав Ляшко.
Він зауважив, що санаторій в Нових Санжарах був обраний тому, що це заклад державного рівня, який можна було достатньо швидко звільнити без обмежень для системи охорони здоров’я.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.
Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися зіткнення правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.
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