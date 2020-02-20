Евакуйованих з Китаю українців не відвезли до лікарень через пік захворюваності на грип, - МОЗ

Про це сказав на брифінгу в Нових Санжарах Полтавської області заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Нам часто закидають, чому ми в лікарні не відвозимо (евакуйованих з Китаю громадян — ред.), я заявляю, що завезти 100 здорових людей для ізоляції в лікарні, коли в країні підвищений епідемічний сезон на грип — ми обмежимо в доступі до кваліфікованої медичної допомоги українців, які будуть ії потребувати, оскільки ми залучили б медичний персонал, ліжка і бокси", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що в місці обсервації не повинні бути якісь особливі вимоги до вентиляції тощо.

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"Обсерватор — це не заклад охорони здоров’я. Ніяких особливих умов перебування стосовно інфекційних боксів, вентиляцій не має бути. Це звичайний заклад готельного типу, тобто людина повинна прийти і обмежити своє спілкування з зовнішнім світом. Пройшов інкубаційний період, немає симптомів — випускаємо назовні", - сказав Ляшко.

Він зауважив, що санаторій в Нових Санжарах був обраний тому, що це заклад державного рівня, який можна було достатньо швидко звільнити без обмежень для системи охорони здоров’я.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися зіткнення правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.

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