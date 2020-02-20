Убивство Шеремета: прокурор Зузак приніс до суду дані експертизи, яка не змогла встановити зріст убивці

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, прокурор Сергій Зузак показав у суді дані двох експертиз, і серед них немає найпершої експертизи, зробленої 25 серпня 2016 року, згідно з якою можливий ріст убивці - 170 см.

За даними нових експертиз, зріст убивці в першому випадку збільшився до 172 (+- 5) см, а в другому - не підлягає встановленню в принципі.

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"Тобто це питання (зросту - Ред.) у даний час не вирішено, є різні думки експертів", - сказав Зузак.

За словами адвокатів Антоненка, його зріст - 180 см, що вони довели, поставивши позначки на стіні боксу, в якому перебував підзахисний.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.