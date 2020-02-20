Поліція відкрила справу проти журналістів, котрі помітили, що заступник голови Нацполіції Коваль їздить на дорогому авто з водієм. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bihus.Info.

Приводом для кримінального провадження стало виконання редакційного завдання вранці 13-го лютого. Тоді журналісти Bihus.Info помітили, як на територію закритого житлового комплексу у Києві, приїхала Toyota Land Cruiser 200. Пізніше в це авто сів сам Євген Коваль, який вийшов з одного з будинків у цьому ЖК.

Коли Коваль зауважив журналістів, він під'їхав до них, самовільно відкрив їхнє авто, взяв відеокамеру і почав вимагати у водія документи.

При цьому журналістка представилася, показала посвідчення і пояснила, що виконує редакційне завдання.

Сам Коваль представлятися не став, всупереч закону про поліцію. Замість цього він говорив, що є "працівником поліції" і переживає за своє життя.

Кримінальне провадження порушено за статтями "Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу" і "Порушення недоторканності приватного життя". Причому його розслідує не районне відділення, а Головне слідче управління Нацполіції, яке зазвичай займається розслідуванням масштабних злочинів.

Допит журналістки Марії Землянської тривав понад 3 години. При цьому її запитували не тільки про "інцидент" із Ковалем. Слідчих цікавили процеси всередині редакції.

Крім журналістки, на допит викликали адміністратора проєкту і головного редактора програми.

Bihus.info вважає відкриття провадження після законної зйомки в публічному місці і спроби з'ясувати на допиті, як влаштована робота редакції, втручанням у свою діяльність, а дії Коваля - самоуправством.

З відповідною заявою журналісти звернулися до ДБР.

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Авто, на якому Євгена Коваля забирав водій, відсутнє в його декларації. Йдеться про позашляховик Toyota Land Cruiser 200 вартістю від 1,5 мільйона гривень. За словами Коваля, це авто є службовим. Зараз журналісти перевіряють цю інформацію.

До того ж, на батька заступника голови Нацполіції Олександра Коваля оформлено 23 земельні ділянки. Зокрема, йому належать 4 будинки в курортній зоні Закарпаття і понад 8 гектарів землі в цьому регіоні, більш ніж 40 соток у престижних поселеннях під Києвом.

Крім того, 12 соток землі під Києвом і квартира 130 квадратних метрів записані на матір поліцейського.

Загальну вартість нерухомості батьків Євгена Коваля можна оцінити в більш ніж $1 млн доларів. Поки журналістам не вдалося отримати підтверджень наявності у них відповідних доходів для таких придбань.

Євген Коваль був призначений на посаду першого заступника голови Національної поліції - керівника кримінальної поліції у вересні 2019 року. Генерал поліції третього рангу раніше обіймав посаду начальника Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.