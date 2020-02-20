Пристайко в ООН закликав РФ негайно імплементувати домовленості "нормандської четвірки"

Про це він сказав у четвер на дебатах Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Міністр наголосив, що іншого шляху для прогресу в цьому напрямі не існує.

"Важливим результатом грудневого саміту "Нормандської четвірки" було успішне подальше звільнення ув'язнених. Тепер ми важко працюємо над наступним звільненням, і ми сподіваємося, що воно відбудеться незабаром і поверне додому сотні наших громадян", - сказав глава МЗС.

Пристайко наголосив, що Україна продовжила дію закону про спеціальний порядок самоврядування та погодилася на низку кроків у політичній сфері, тоді як Росія продовжує незаконну паспортизацію та інші заходи, спрямовані на приєднання окупованого Донбасу до російської політичної та економічної сфери.

Водночас, наголосив міністр, Україна прагне оживити міжнародні механізми - "Нормандську четвірку" і Тристоронню контактну групу, - щоб шукати всеосяжне та стійке вирішення конфлікту разом із РФ та партнерами-посередниками.

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