Чоловік влаштував стрілянину на зупинці в Одесі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Приморський відділ поліції м. Одеса.

"Сьогодні після обіду на одній із зупинок громадського транспорту на вулиці Середньофонтанській 45-річний одесит кілька разів вистрілив у бік незнайомця. У результаті потерпілий зазнав травми ока і був госпіталізований у медичний заклад", - сказано в повідомленні.

Поліцейські затримали того, хто стріляв і вилучили у нього ніж і 2 пістолети, схожі на пневматичні.

Зараз правоохоронці з'ясовують, звідки у чоловіка зброя, і вирішують питання про його затримання.

"Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

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