Україна не виняток - у більшості країн Європи тих, хто прибули з Китаю, поміщали під карантин

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Європейської правди".

Як зауважують автори тексту: "У будь-якому разі Україна тут не є унікальною. Схожі проблеми є у більшості держав світу, які також вивозили своїх громадян з Китаю, в тому числі – з 10-мільонного Уханя, який досі лишається епіцентром епідемії".

Автори вирішили дослідити, як та куди евакуювали людей західні уряди, чи вдалося їм впоралися з викликом коронавірусу – і чи усюди минулося без масових народних протестів.

У матеріалі зазначається: "США провели, вочевидь, наймасовішу евакуацію громадян серед західних держав. П’ятьма чартерними рейсами американський уряд вивіз із двох епіцентрів захворювання на новий коронавірус майже 900 осіб.

Перша евакуація відбулася ще до того, як ВООЗ оголосила надзвичайний стан у зв’язку з вірусом. Перший рейс з Уханьського аеропорту зі 195 евакуйованими прибув на військову авіабазу Мерч, що на півдні Каліфорнії, 29 січня. Серед пасажирів було багато американських дипломатів з родинами.

Усіх евакуйованих "попросили" залишитись на базі на три дні, щоби провести необхідні тести й перевірити, чи вони здорові – на той момент влада США ще не залишала людей на примусовий 14-денний карантин.

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Німеччина евакуювала своїх громадян літаком Бундесверу ввечері 1 лютого. Військове судно сіло у Франкфурті зі 124 людьми на борту, із них 102 були німцями, решта – іноземні громадяни.

Примітно, що рейс прибув до Франкфурта із затримкою. А все – через Росію, яка заборонила сісти борту Бундесверу на своїй території, аби літак змінив екіпаж та дозаправився.

Спершу РФ дала згоду на посадку в одному з аеропортів, та згодом несподівано відмовила, пославшись на "нестачу ресурсів". Це викликало шквал коментарів у німецьких ЗМІ, які рясніли заголовками "дипломатичний скандал".

У Німеччині евакуйованих помістили під нагляд до спеціально обладнаних казарм Бундесверу біля франкфуртського аеропорту. Ще до вильоту з Китаю МЗС Німеччини заспокоїло, що серед евакуйованих немає інфікованих.

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Але так само, як і з останнім рейсом до США, попередні дані виявилися неточними. Вже на місці під час огляду медики виявили вірус 2019-nCoV у двох людей.

Заражених спецтранспортом відвезли до університетського госпіталю у Франкфурті, де надали необхідне лікування – їх вилікували і минулого тижня обоє покинули клініку.

А ось у Франції евакуйовані потрапили на карантин, більше схожий на відпустку.

Перший літак із поверненими громадянами з Уханя сів на військовому аеродромі біля Марселя 1 лютого. 179 французів прямо з борту вирушили на двотижневий карантин... в курортне містечко Каррі-ле-Руе біля Марселя.

Людей поселили у табір відпочинку посеред соснового лісу. Французька влада вирішила: оскільки ніхто з них не мав симптомів коронавірусу, не могло бути й мови про те, щоб поміщати їх під суворий режим. Тож і обрали місце із "санаторними умовами".

У місцевих жителів це викликало невелику паніку – вони схвильовано телефонували до мера, запитуючи: "Чому ми"?

У Франції владі таки вдалося заспокоїти мешканців. Табір охороняла озброєна охорона й назовні нікого не відпускали. А евакуйовані могли вільно гуляти територією – звичайно, з масками на обличчі.

Ще одна велика група французьких громадян повернулася з Китаю 2 лютого. Із 254 людей на борту було лише 65 французів. Решта – піддані 30 країн, здебільшого європейських.

Майже половину з них відразу відправили на батьківщину. Як не дивно, французька агенція AFP стверджує, що додому відправили саме потенційно хворих!

Тих громадян Франції, у кого запідозрили симптоми вірусу, залишили на військовій базі для подальших тестів. А решту громадян відвезли до вже знайомого центру в курортному Каррі-ле-Руе, а також – до навчального центру для пожежників поблизу Екс-ан-Прованса, де французька влада також облаштувала місце для карантину.

Як зазначає видання, "Уряд Канади приймав евакуйованих на найбільшій військовій базі збройних сил країни Трентон в провінції Онтаріо.

Перший рейс з Уханя із 176 людьми приземлився на базі 7 лютого. Туди ж за кілька годин після нього сів урядовий літак США, яким прибули ще 39 канадців. Пасажирів із цих двох рейсів помістили в готельному комплексі на військовій базі, де протягом 14 днів за ними наглядали лікарі.

11 лютого на базу прилетів ще один літак з двома сотнями репатріантів. Та й це були не всі охочі покинути Китай. Евакуйованих з цього літака теж розмістили на базі Трентон – але в іншому комплексі, ніж першу групу.

До слова, жоден із цих трьох груп не захворів – як і на більшості інших рейсів, якими різні держави світу евакуювали своїх громадян з 10-мільйонного китайського міста".

Водночас "Уряд Італії, який першим серед країн ЄС оголосив про надзвичайну ситуацію у зв’язку з вірусом, евакуював з Уханя 56 громадян.

3 лютого вивезених з епіцентру епідемії італійців помістили на карантин на військову базу на околиці Рима.

Один із репатріантів мав симптоми вірусу – його відвезли до римської лікарні, яка спеціалізується на лікуванні інфекційних захворювань".