Ворог порушив перемир'я 20 лютого 8 разів, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поруч із Новомихайлівкою - з міномета калібру 120 мм противник випустив 10 мін, а також вів вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поблизу Пищевика - з 82-мм міномета - 2 міни, а також ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю;

двічі неподалік Павлополя - з міномета калібру 82 мм - 10 мін, а також вівся вогонь з великокаліберного кулемета;

у районі населеного пункту Мар'їнка - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

двічі поруч із Лебединським - з 82-мм міномета - 10 мін, а також вівся вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл наших позицій неподалік Новозванівки, де застосував міномет калібру 120 мм - 4 міни та станковий протитанковий гранатомет - 8 пострілів.

Сьогодні, 20 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Також сьогодні повернули з тимчасово окупованої території тіло військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув у бою 18 лютого. Зараз триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу поховання полеглого українського Героя".

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