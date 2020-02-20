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20.02.20 19:50

Ворог порушив перемир'я 20 лютого 8 разів, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ворог порушив перемир'я 20 лютого 8 разів, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл наших позицій неподалік Новозванівки, де застосував міномет калібру 120 мм - 4 міни та станковий протитанковий гранатомет - 8 пострілів.

Сьогодні, 20 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Також сьогодні повернули з тимчасово окупованої території тіло військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув у бою 18 лютого. Зараз триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу поховання полеглого українського Героя".

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