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20.02.20 23:14

Посольство обіцяє надавати допомогу українці Анастасії Зінченко, яка відмовилася евакуюватися без собаки

Дипломати кажуть, що зробили все, що було в їхніх силах, але не змогли отримати від китайської влади дозвіл вивезти з країни померанського шпіца Мішу.

Посольство обіцяє надавати допомогу українці Анастасії Зінченко, яка відмовилася евакуюватися без собаки

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Посольства України в Китаї в Фейсбуці.

"Посольство кілька разів зверталося до держорганів Китаю і просило надати Анастасії можливість вилетіти з Уханя разом з її собакою. Однак, у зв'язку з безпрецедентними карантинними заходами, китайська влада не надала згоди на евакуацію домашньої тварини пані Анастасії. Підстава - відсутність у Анастасії повного пакету необхідних документів для вивезення собаки за кордон", - сказано в повідомленні.

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У посольстві пояснили, що порядок ввезення і вивезення домашніх тварин з території КНР є виключною прерогативою компетентних органів цієї країни. Там додали, що пропонували Анастасії тимчасово прилаштувати улюбленця в готель для тварин, але вона відмовилася, а надані нею документи на собаку не влаштували представників китайської влади.

Посольство запевнило, що і надалі підтримуватиме контакт з Анастасією і з тими українцями, які залишаються в провінції Хубей, і надалі надаватиме їм всю необхідну допомогу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, українка Зінченко не стала евакуюватися з Уханя через проблеми з документами на собаку.

Посольство обіцяє надавати допомогу українці Анастасії Зінченко, яка відмовилася евакуюватися без собаки 01
Посольство обіцяє надавати допомогу українці Анастасії Зінченко, яка відмовилася евакуюватися без собаки 02
Посольство обіцяє надавати допомогу українці Анастасії Зінченко, яка відмовилася евакуюватися без собаки 03
Посольство обіцяє надавати допомогу українці Анастасії Зінченко, яка відмовилася евакуюватися без собаки 04

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