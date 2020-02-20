Посольство обіцяє надавати допомогу українці Анастасії Зінченко, яка відмовилася евакуюватися без собаки

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Посольства України в Китаї в Фейсбуці.

"Посольство кілька разів зверталося до держорганів Китаю і просило надати Анастасії можливість вилетіти з Уханя разом з її собакою. Однак, у зв'язку з безпрецедентними карантинними заходами, китайська влада не надала згоди на евакуацію домашньої тварини пані Анастасії. Підстава - відсутність у Анастасії повного пакету необхідних документів для вивезення собаки за кордон", - сказано в повідомленні.

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У посольстві пояснили, що порядок ввезення і вивезення домашніх тварин з території КНР є виключною прерогативою компетентних органів цієї країни. Там додали, що пропонували Анастасії тимчасово прилаштувати улюбленця в готель для тварин, але вона відмовилася, а надані нею документи на собаку не влаштували представників китайської влади.

Посольство запевнило, що і надалі підтримуватиме контакт з Анастасією і з тими українцями, які залишаються в провінції Хубей, і надалі надаватиме їм всю необхідну допомогу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, українка Зінченко не стала евакуюватися з Уханя через проблеми з документами на собаку.







