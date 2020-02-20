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20.02.20 21:05

Група нардепів просить Баканова притягнути до відповідальності людей, які блокували дорогу до госпіталю на Львівщині. ДОКУМЕНТ

Народні депутати вважають, що ці дії містять ознаки злочину за ст.295 КК (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку).

Група нардепів просить Баканова притягнути до відповідальності людей, які блокували дорогу до госпіталю на Львівщині. ДОКУМЕНТ

Відповідний лист на ім'я глави СБУ Івана Баканова опублікувало видання "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Велика кількість осіб закликали не допустити на узгоджене місце карантину у Львівській області співгромадян, зокрема, в м. Винники люди перекрили під'їзд до госпіталю автомобільними шинами і відмовлялися когось впускати і випускати", - сказано в листі.

Група нардепів просить Баканова притягнути до відповідальності людей, які блокували дорогу до госпіталю на Львівщині 01
Група нардепів просить Баканова притягнути до відповідальності людей, які блокували дорогу до госпіталю на Львівщині 02

На думку авторів листа, такі дії "підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 295 Кримінального кодексу України (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку)".

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Під опублікованим листом стоять підписи 34 народних депутатів.

При цьому бланк документа з невідомих причин датовано 25 вересня 2019 року.

У середу, 19 лютого у Винниках Львівської області забарикадували в'їзди і виїзди з території Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи. Таким чином люди намагалися не допустити розміщення в госпіталі українців, евакуйованих із Китаю.

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