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20.02.20 20:59

У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні пройшла панахида по Небесній Сотні і борцях за Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 01

Співорганізаторами заходу виступили ГО Родини "Небесної Сотні", Православна Церква України, ГО Самооборона Майдану, Рух Опору Капітуляції, ГО "Асоціація Медиків Революції Гідності", рідні Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності.

У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 02
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 03
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 04
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 05
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 06
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 07
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 08
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 09
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 10
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 11
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 12
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 13
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 14
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 15

Після панахиди над столичним Майданом Незалежності засвітилися символічні "Промені гідності". Промені світла піднімалися з тих місць, де в 2014 році під час протистоянь загинув кожен із героїв.

У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 16
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 17У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 18
У центрі Києва відбулася панахида по Небесній Сотні, на місці загибелі героїв запалили Промені гідності 19

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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