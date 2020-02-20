На Майдані Незалежності відбулася акція "Майдан. Боротьба триває", учасники перемістилися до Офісу президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Будь-які спроби зганьбити імена Небесної сотні і відбілити вбивць у погонах будуть марні. Ми покажемо, що Майдан є кому захистити. Наша боротьба за Україну і наших героїв триває!" - заявили організатори заходу.
Після мітингу на Майдані учасники попрямували до Офісу президента на Банковій. Вони мають намір висловити невдоволення кадровою політикою президента Зеленського і його поступками в переговорах з Росією.
"Замість того, щоб належним чином продовжити справу, за яку загинула Небесна Сотня, влада стала на шлях капітуляції перед агресором. Кадрові призначення, заяви і дії влади недвозначно дають зрозуміти, що команді Президента потрібен "мир за всяку ціну", - заявили організатори.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ