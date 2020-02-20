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20.02.20 21:38

На Майдані Незалежності відбулася акція "Майдан. Боротьба триває", учасники перемістилися до Офісу президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція "Майдан. Боротьба триває 20.02/Київ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Будь-які спроби зганьбити імена Небесної сотні і відбілити вбивць у погонах будуть марні. Ми покажемо, що Майдан є кому захистити. Наша боротьба за Україну і наших героїв триває!" - заявили організатори заходу.

На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 01
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 02
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 03
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 04

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На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 05
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 06
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 07
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 08
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 09
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 10
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 11

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На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 12

Після мітингу на Майдані учасники попрямували до Офісу президента на Банковій. Вони мають намір висловити невдоволення кадровою політикою президента Зеленського і його поступками в переговорах з Росією.

"Замість того, щоб належним чином продовжити справу, за яку загинула Небесна Сотня, влада стала на шлях капітуляції перед агресором. Кадрові призначення, заяви і дії влади недвозначно дають зрозуміти, що команді Президента потрібен "мир за всяку ціну", - заявили організатори.

На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 13

На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 14
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 15
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 16
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 17
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 18
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 19
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 20

На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 21
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 22
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 23

На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 24
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 25
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 26
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 27
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 28
На Майдані Незалежності відбулася акція Майдан. Боротьба триває, учасники перемістилися до Офісу президента 29

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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