Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю

Про це Скалецька повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюсь, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни", – написала міністр.

Скалецька зазначила, що підготовка до евакуації готувалася ретельно і були підготовлені безпечні умови перебування в обсервації, враховуючи всі стандарти ВООЗ і практику інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян із Китаю.

"Ще раз хочу наголосити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров’я і безпеку. Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодились провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх", – написала вона.

Міністр висловила надію, що її персональна поведінка сприятиме "втихомиренню ситуації та примиренню".

Вона також подякувала всім, хто працював над евакуацією – екіпажу літака, медикам і всій команді супроводу, які добровільно озвались здійснити евакуацію та провести наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції.

В кінці повідомлення міністр звернулася до своєї дочки: "І ще хочу звернутися до своєї дочки, якій завтра виповниться 10 років. Доню, я тебе дуже люблю і дуже хотіла відсвяткувати цей важливий день з тобою. Але так сталося, що мені треба бути в цей день не вдома. Коли я повернусь, ми ще раз відсвяткуємо його з тобою. Обіцяю!"

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Незважаючи на протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

По дорозі учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.