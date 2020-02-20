На будівництві Миколаївського порту хотіли вкрасти 380 млн грн, - СБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За версією слідства, посадових осіб держпідприємства підозрюють у тому, що в рамках контракту про державне інвестування в будівництво причалу вони взяли і оплатили роботи, які фактично не виконувалися. Крім того, за даними слідства, значну частину з отриманих державних коштів вони могли перевести в готівку і привласнити через підконтрольні компанії з ознаками фіктивності", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ці дії учасників протиправної діяльності ймовірно стали одним із чинників, що призвів до зриву реалізації затвердженого урядом державного інфраструктурного проєкту і планів стратегічного розвитку Миколаївського морського порту вартістю 379 млн гривень.

Зараз у рамках розпочатого кримінального провадження, правоохоронці проводять обшуки в приміщеннях Миколаївської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Завдяки вжитим заходам правоохоронців, керівництво ДП "Адміністрація морських портів України" прийняло рішення про розірвання контракту для недопущення заподіяння збитків державі в особливо великих розмірах.

Тривають слідчі дії.

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