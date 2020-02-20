45,5% українців вважають події на Майдані Революцією Гідності, 23% - "антидержавним переворотом", - опитування. ІНФОГРАФІКА

Результати опитування опубліковано на сайті Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 45,5% опитаних сказали, що розцінюють події шестирічної давнини як Революцію Гідності. 23% назвали те, що трапилося на Майдані "антидержавним переворотом", ще 17,7% - "вимушеною зміною влади не зовсім легітимним способом". Ще 13,7% сказали, що їм важко відповісти на це питання.

Більшість опитаних - 38,9% - сказали, що не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року. 19,9% - скоріше, не хотіли б. 15,1% бажали б такого повернення, а 12,5% - скоріше, бажали б, ніж ні. Не змогли відповісти на це запитання 13,6% респондентів.

На запитання про те, кого вони підтримали б, якби події 2013-2014 рр. відбувалися зараз, Майдан чи Антимайдан, 39,1% опитаних сказали, що не підтримали б нікого. 37,8% виступили б на боці Майдану, 10,2% - на боці антиМайдану. Не змогли визначитись з вибором 12,9%.

Опитування проводилося з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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