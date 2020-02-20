Міністр охорони здоров'я своїм прикладом покаже громадянам України, що їм нема чого боятися, - Гончарук про карантин Скалецької

Про це на брифінгу в Нових Санжарах після засідання урядового оперативного штабу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр охорони здоров'я символічно погодилася перебувати разом з громадянами в цій установі, для того, щоб своїм прикладом показати громадянам України, що їм нічого не загрожує. Це гідна позиція", - зазначив Гончарук.

Нагадуємо, міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

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