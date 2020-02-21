Глава ОБСЄ Рама їде в Москву обговорювати агресію РФ на Донбасі

Про це заявив заступник міністра європейських та закордонних справ Албанії Етьєн Джафай під час 19-ї зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чинний голова ОБСЄ, наш прем’єр-міністр ближчим часом, на наступному тижні, відправиться в Москву для того, щоб почати дискусію та краще зрозуміти, що відбувається. На цій основі ми будемо готувати рішення та ймовірні альтернативні процеси", - заявив представник головуючої в ОБСЄ Албанії щодо конфлікту в Україні.

Він нагадав, що раніше Еді Рама відвідав Україну та побував, зокрема, на сході України, де "знайомився з обстановкою, зокрема, гуманітарною ситуацією в районах, охоплених конфліктом".

Джафай наголосив, що СММ ОБСЄ чудово працює, але "вона потребує певних умов та підтримки ресурсами для того, щоб у повному обсязі виконувати свої задачі".

Заступник глави МЗС Албанії також підкреслив важливість забезпечення політичної волі та багатостороннього підходу в процесу врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Албанія буде продовжувати дотримуватися підходу, який базується на діалозі", - додав він.

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