Усі евакуйовані з Китаю українці здорові, - Гончарук

Про це розповів Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання оперативного штабу Кабміну в Нових Санжарах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Закінчуються останні технічні організаційні заходи, щоб евакуйовані люди могли комфортно поселитися. Ми поспілкувалися з людьми, які перебувають у санаторії, перевірили, чи вони забезпечені харчуванням, чи є в них зв’язок", - сказав очільник уряду.

Він запевнив, що у мешканців Нових Санжар, які протестували проти розміщення евакуйованих у санаторії, не має бути жодних підстав для хвилювань.

Прем’єр нагадав, що всіх громадян, яких планувалось евакуювати з КНР, перевірили, і тих, у кого було виявлено будь-які ознаки захворювань, на борт не брали.

"Тобто всі люди, які поселились у санаторії, є здоровими", - наголосив Гончарук.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.