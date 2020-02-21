Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 особи, - МВС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко під час брифінгу з журналістами після засідання Оперативного штабу уряду.

"Під час сутичок у Нових Санжарах, куди евакуювали українців та іноземців з Китаю, поліція затримала 24 людини", - заявив Клименко.

За його словами, 17 осіб було затримано вранці, ввечері ще сімох протестувальників.

Раніше повідомлялося, що по медичну допомогу звернулося дев'ять правоохоронців і один цивільний, які постраждали в результаті зіткнень у Нових Санжарах.

"Наразі по медичну допомогу звернулися 9 поліцейських і одна цивільна особа", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства у фейсбук у четвер увечері.

Крім того, в поліції повідомили про відкриття двох кримінальних проваджень.

"Поліція почала два кримінальні провадження за фактом заворушень у Нових Санжарах. Групи агресивно налаштованих людей спровокували сутичку, тому поліція змушена була припинити групове порушення правопорядку. Крім того, одна людина намагалась автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців. Для захисту громадян і припинення масових заворушень працівники поліції змушені були застосувати заходи фізичного впливу, відповідно до вимог закону", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.294 (Масові заворушення) і ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.