Евакуйовані люди не контактуватимуть з персоналом санаторію в Нових Санжарах, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр заявив на брифінгу.

"Три медичні працівники, які перебували з евакуйованими людьми під час польоту, і в подальшому залишаються з ними. Плюс з ними на території місця обсервації буде ще один медик. Безпосередньо з розміщеними ні персонал медцентру, ні інші особи контактувати не будуть", - зазначив він.

Зазначається, що розміщені люди забезпечені всім необхідним.

"Ситуація під повним контролем уряду", - запевнив Гончарук.

Водночас глава Кабміну зазначив, що для ідентифікації осіб, які кидали каміння в автобуси з евакуйованими людьми, вистачить відеоматеріалів. "Усі винні будуть покарані з усію суворістю закону", - каже прем'єр. Також глава уряду повідомив, що 5 із 9 поранених правоохоронців перебувають у стані середньої тяжкості.

"В історії України така спецоперація проходить вперше. І від самого початку цей захід було ретельно підготовлено", - наголосив глава Кабміну.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.