Гончарук: Санаторій у Нових Санжарах, де проходить обсервація евакуйованих з КНР, охороняють 300 нацгвардійців

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання оперативного штабу Кабміну в Нових Санжарах.

"На території об'єкта для охорони людей залишається 300 працівників Нацгвардії, ще 100 нацгвардійців - у резерві. Поліція посилила патрулювання в регіоні", - повідомив глава Кабміну.

Він запевнив, що за евакуйованими громадянами постійного спостерігатимуть медики-інфекціоністи, і ситуація перебуває під повним контролем уряду.

Прем'єр також розповів, що троє медичних працівників, які перебували з евакуйованими під час польоту, залишаться з ними. "Плюс з ними на території місця обсервації буде ще один медик", - додав Гончарук.

Глава уряду зазначив, що від самого початку заходи з евакуації і розміщення на карантин були сплановані правильно.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.