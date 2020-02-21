Ворог застосував на Донбасі 120- та 82-мм міномети, гранатомети та озброєння БМП. За добу - 10 обстрілів, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Дев'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поруч із Новомихайлівкою - з міномета калібру 120 мм противник випустив 10 мін, а також вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Пищевика - з 82-мм міномета - 2 міни, також ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю;

- двічі неподалік Павлополя - з міномета калібру 82 мм - 10 мін, крім того вівся вогонь з великокаліберного кулемета;

- у районі населеного пункту Мар'їнка - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- двічі поруч із Лебединським - з 82-мм міномета - 10 мін, також противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети;

- поблизу Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета - 4 постріли, також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Старогнатівки - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл по позиціях ЗСУ неподалік Новозванівки, де застосував міномет калібру 120 мм - 7 мін і станковий протитанковий гранатомет - 8 пострілів.

"Учора, 20 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції українських сил, а саме:

- поруч із Красногорівкою - з міномета калібру 120 мм противник випустив 10 мін;

- у районі населеного пункту Оріхове - зі 120-мм міномета - 3 міни, а також 7 пострілів - зі станкового протитанкового гранатомета;

- неподалік Павлополя - з міномета 82 мм - 3 міни, також вівся вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поблизу Лебединського - з міномета калібру 82 мм - 13 мін.

"За поточну добу втрат немає", - зазначено в повідомленні.



