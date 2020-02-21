Кількість осіб, які заразилися коронавірусом COVID-19, поза межами материкового Китаю сягнула 1,2 тис., загиблих - 11

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post.

За її даними, кількість жертв коронавірусу за межами Китаю збільшилася на одного і становить 11 осіб. Три людини померли в Японії, по два летальні випадки зафіксовано в Гонконзі та Ірані, по одному - у Франції, Південній Кореї, на Тайвані і Філіппінах.

Найбільше хворих (понад 700) виявлено на території Японії, з них понад 600 припадають на пасажирів і членів екіпажу Diamond Princess, який стояв на карантині в Йокогамі.

Як повідомило агентство "Ренхап" уранці в п'ятницю, в Південній Кореї виявлено 52 нові випадки зараження, загальна кількість хворих досягла 156 осіб.

У Сінгапурі налічується 85 хворих, у Гонконзі - 69, Таїланді - 35, на Тайвані - 24, в Малайзії - 22, Австралії -17, Німеччини та В'єтнамі - по 16, США - 15, у Франції - 12, в Макао - 10, менше 10 випадків захворювання зафіксовано в ОАЕ, Великій Британії, Канаді, на Філіппінах, в Індії, Італії, Ірані, Росії, Іспанії, Бельгії, Камбоджі, Єгипті, Фінляндії, Непалі, Шрі-Ланці та Швеції.

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Водночас, як заявив керівник групи експертів Чжао Цзяньпін, які працюють в епіцентрі поширення вірусу провінції Хубей, попри деяке зниження темпів поширення захворювання "ми не маємо розслаблятися, цифри можуть знову зрости".

Він розповів журналу Southern People Weekly, що в Китаї були випадки, коли у пацієнтів, що вже видужали, тести на вірус, котрі проводилися за допомогою нуклеїнової кислоти, давали позитивний результат.

Аналогічні результати були отримані й у Канаді, де мазки з носа і горла, взяті в пари, що видужала від коронавірусу, знову показали його наявність.

"Це небезпечно. Куди поміщати цих пацієнтів? Ви не можете відправити їх додому, тому що вони можуть заразити інших, але через обмеженість ресурсів їх не можна тримати в лікарнях", - сказав експерт.

Президент Академії медичних наук КНР Ван Чень в інтерв'ю центральному китайському телебаченню напередодні попередив, що новий коронавірус "може стати довгостроковим захворюванням, що співіснує з людьми, як і грип".