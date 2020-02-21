Аваков про події в Нових Санжарах: "День незвичних речей і сорому"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МВС Арсен Аваков під час прямого включення в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Завжди має бути те, що немає нас покидати - совість і людяність. І те, що я сьогодні побачив, мене просто ошелешило. Останній раз я таке бачив у Слов'янську на наступний день після його звільнення, коли теж говорив із людьми. Я не знаю, що породило у людях таку невиправдану оскаженілість", - сказав Арсен Аваков.

Міністр зазначив, що про сьогоднішні події слід думати усім українцям, а не лише владі. Крім того, із цих подій суспільство зобов'язане винести уроки.

"Це питання так просто залишати не можна, тому що у нас щось не так із усвідомленням того, що відбувається", - прокоментував Аваков.

Аваков також подякував рятувальникам, правоохоронцям, владі за роботу і наголосив, що сьогодні був "день незвичних речей і сорому".

Також читайте: Усі евакуйовані з Китаю українці здорові, - Гончарук

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.