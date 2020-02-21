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21.02.20 08:35

Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2247 осіб, інфіковано понад 75,2 тис., одужали - 18,4 тис.

Кількість загиблих унаслідок коронавірусу у світі зросла до 2247 осіб, станом на ранок 21 лютого.

Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2247 осіб, інфіковано понад 75,2 тис., одужали - 18,4 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Кількість заражених у Китаї досягла 75 245 осіб. Загалом у світі - 76 498. Водночас одужали, за останніми даними, 18 442 особи.

Більшість випадків захворювання та смертей зафіксовано в китайській провінції Хубей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість осіб, які заразилися коронавірусом COVID-19, поза межами материкового Китаю сягнула 1,2 тис., загиблих - 11

Як повідомлялося, в четвер у центральній провінції Китаю Хубей було зареєстровано 411 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Кількість загиблих у Хубеї від спалаху досягла 2144 на кінець четверга, що на 115 більше, ніж у попередній день.

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