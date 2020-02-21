Зеленський - українці Зінченко, яка залишилася в Ухані через відмову покинути собаку: "Ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути"

Як інформує Цензор.НЕТ, відео з розмовою з главою держави Зінченко опублікувала у своєму акаунті в Instagram.
"Мені зателефонував президент України Володимир Зеленський. Підбадьорив мене і пообіцяв допомогти у вирішенні моєї проблеми", - написала Анастасія.
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Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский 🇺🇦 Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы 🙏 @zelenskiy_official ❤️
Публикация от Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_)
Зокрема, Зеленський у розмові з дівчиною пообіцяв знайти "засоби і шляхи" для її повернення в Україну.
"Я знаю, ви залишилися, бо собаку не взяли на борт... ми там вас не залишимо. Хотів вам особисто зателефонувати, бо для мене це дуже важливо. Ми обов'язково знайдемо засоби і шляхи, я просто нещодавно дізнався про цю проблему... але ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути", - сказав президент.
Нагадаємо, Літак SkyUp мав евакуювати 48 громадян України і 29 іноземців з китайського міста Ухань, де спалахнув коронавірус Covid-2019. Трьох українців і одну іноземку не пустили на борт. Сереж них була і Анастасія Зінченко зі своїм улюбленцем.
У посольстві повідомили, що зробили все, що було в їхніх силах, але не змогли отримати від китайської влади дозвіл вивезти з країни померанського шпіца Мішу. Посольство запевнило, що буде підтримувати контакт з Анастасією і з тими українцями, які залишаються в провінції Хубей, і продовжуватиме надавати їм всю необхідну допомогу.