Ми йдемо в Європу, - Венедіктова про справу Федини і Звіробій

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила т.в.о. голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова.

Відповідаючи на запитання про судові перспективи справи щодо нардепки від ЄС Софії Федини та волонтерки і ветеранки Марусі Звіробій т.в.о. голови ДБР зазначила, що оскільки не є керівником органу досудового розслідування, то буде неправильно їй це аналізувати.

"А з точки зору свободи слова ... Це ж класичний приклад: моя свобода закінчується там, де починається свобода іншого. Тому свобода слова існує. Але є такі поняття як наклеп, погрози і так далі. Є перелік злочинів, які передбачені в Кримінальному кодексі. І якісь речі, які переходять межі і підпадають під Кримінальний кодекс, теж мають місце бути. Чого бракує, напевно, зараз нашій державі - це сили, довіри і поваги до державних інституцій. Не може бути держава сильною без держав енних інституцій. Уявімо, що такий випадок стався де завгодно. Сидить депутат Європарламенту зі своїм другом, громадським діячем, десь у шинку в Брюсселі і ось таке озвучує на будь-якого президента європейської країни. Ви собі це уявити можете? Я собі це уявити не можу. Тут не стоїть питання застереження. Є закон. Люди, які закони пишуть і приймають, не можуть ці закони ігнорувати і плювати на них. Не можуть", - заявила Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР вручило підозру нардепці Федині в "погрозі вбивством президенту Зеленському". ФОТО

"Ми йдемо в Європу. Тому повинні бути європейцями в головах і в серцях. Я так відчуваю. Ми можемо говорити все, що завгодно. Важливо, що ми робимо. Тому коли депутати говорять одне, а своїми діями демонструють інше, у мене виникає когнітивний дисонанс. Я сподіваюся, що ніколи не буду в ситуації, коли говорю одне, а роблю інше. Це найжахливіше, що може бути. Тому що ми ж говоримо, знову-таки, про відповідальних громадян, чи не так?" - додала т.в.о. голови ДБР.

З повним текстом інтерв'ю т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової: "У мене тато хотів хлопчика. Тому я завжди чиню по-пацанськи" можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, Маруся Звіробій - волонтерка, ветеранка. ДБР вручило їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Також ДБР вручило підозру в "погрозі вбивством президенту Зеленському" нардепці Федини. 27 жовтня вони разом під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.