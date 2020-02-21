Венедіктова підтримала введення штрафів для медіа: Лише грошима. По-іншому ця система працювати не буде

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила т.в.о. голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова.

"Я не можу дати якісну оцінку жодному законопроєкту щодо медіа, я їх не читала", - розповіла вона.

"Я вважаю, того, що зараз є в чинному законодавстві, більш ніж достатньо", - наголосила т.в.о. голови ДБР, відповідаючи на запитання про введення кримінальної відповідальності для блогерів і журналістів.

"У мене різні відносини з журналістами були. Я вважаю, що журналісти - це четверта влада, і їхня діяльність дуже важлива. Наступати на неї не можна. Бо там, де не зможе правоохоронна система, судова система, законодавча система, журналісти - на вістрі. Вони живі. Вони справжні. Якщо вони справжні. Тому тут питання до вашої журналістської спільноти. Мені здається, ви маєте розробити самі свої стандарти. І з цим розібратися. Якась боротьба з фейками - так, напевно, має бути. Тому що теж іноді читаю про себе такі речі, які вже для мене смішні. Але раніше я справді переживала з цього приводу. Тому вважаю, що на свободу слова наступати абсолютно не потрібно. У нас для роботи є збалансована система, треба нею просто користуватися. Коли правоохоронна система працюватиме так, як вона має працювати, такого траплятися не буде. Коли судові рішення ухвалюватимуться якісно. Там, де були наклеп, фейки, люди будуть за це платити гривнею", - пояснила Венедіктова.

На уточнення, чи має вона на увазі штрафи, Венедіктова відповіла: "Звичайно. Це потрібно реально робити, щоб відповідали власники медіа. Вони потім шляхом регресного позову відшкодовуватимуть, якщо захочуть. І лише такий економічний ефект змусить людей перевіряти свої матеріали. Тільки так. Лише грошима. По-іншому ця система працювати не буде".

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З повним текстом інтерв'ю т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової: "У мене тато хотів хлопчика. Тому я завжди чиню по-пацанськи" можна ознайомитися тут.