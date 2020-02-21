Вибори президента Зеленського - це продовження Революції Гідності, - Венедіктова

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що, в принципі, вибори президента Зеленського - це продовження Революції Гідності, електоральна революція. Громадянське суспільство в Україні дуже розвинене. Воно реально розвивається швидше, ніж державні інституції. І те, що було в 2013-14 році - все це було зсередини. Знаєте, попри те, що у мене прізвище Венедіктова, і я з Харкова, і зараз ми з вами розмовляємо російською мовою, попри все це, я взагалі-то страшний націоналіст. А ми, українці, - вільний народ. І я ж пам'ятаю, чому люди в 2013-му вийшли на вулиці. Та тому що було: "У цій країні працюємо лише я і мій син!" Українці дуже були проти цього. І принципово вийшли проти. І зараз у нас це триває", - зазначила Венедіктова.

"Після того, як ми 5 років отримували імітацію і лицемірство, ми теж вийшли проти! Зокрема і я, професорка, яка взагалі ніколи не збиралася йти в політику. І вийшла лише тому, що дуже не погоджувалася з тим, що відбувається в країні. А я в цій країні збираюся жити. Я нікуди не збираюся діватися. І в цій країні живуть мої діти, похована моя мама, живе мій батько. Як і більшості свідомих громадян, мені хочеться щось змінити. А якщо ти хочеш щось змінити - критикуючи, пропонуй, іди, піднімай і роби!" - наголосила т.в.о. голови ДБР.

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З повним текстом інтерв'ю т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової: "У мене тато хотів хлопчика. Тому я завжди чиню по-пацанськи" можна ознайомитися тут.