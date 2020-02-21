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21.02.20 10:08

Мендель щодо протестів у Нових Санжарах: Зеленський присвятив весь день тому, щоб уряд добре комунікував

Речниця Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель стверджує, що глава держави фактично весь день присвятив протестам на Полтавщині проти приїзду евакуйованих громадян з Уханя.

Мендель щодо протестів у Нових Санжарах: Зеленський присвятив весь день тому, щоб уряд добре комунікував

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона заявила в ранковому ефірі "1 + 1".

"Він абсолютно весь день присвятив цій ситуації. В принципі, він був готовий до того, що можуть бути якісь нюанси, бо ми готувалися", – заявила Мендель, додавши, що вони готувалися до евакуації кілька тижнів.

Також Мендель наголосила, що Зеленський у своєму вчорашньому зверненні згадав про політиків, які "ділили українців на правильних і неправильних".

На думку речниці, "уряд добре комунікував, і всі служби спрацювали".

"Він намагався зробити все, точніше він не намагався, він справді зробив усе, бо він присвятив весь день тому, щоб і уряд добре комуні кував, і всі служби спрацювали", – зазначила вона.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

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